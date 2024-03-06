Эксперты назвали популярные у россиян автомобили

В 2023 году обратившиеся за подбором автомобиля россияне предпочитали модели B-класса и С-класса, а также кроссоверы привычных производителей, сообщили «Известиям» 6 марта в сервисе для покупки и продажи авто «СберАвто».
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