«Ситуация управляемая» - Роспотребнадзор о росте заболеваемости

Глава Управления Роспотребнадзора Забайкалья Светлана Лапа доложила на оперативном совещании в правительстве края, что ситуация с ростом заболеваемости не является критической, сообщает пресс-служба Забайкальского центра социально значимой информации.
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