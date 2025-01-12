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Царьград

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Эвакуация центра Гетти: шедевры Моне и Рубенса под угрозой огня в Калифорнии

Эвакуация центра Гетти: шедевры Моне и Рубенса под угрозой огня в Калифорнии

В Калифорнии из-за пожаров началась эвакуация центра Гетти, одного из известных музеев США. В зоне риска оказались ценные картины мастеров Рубенса, Рембрандта, Дега и Моне.

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