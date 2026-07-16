Европе скучно без своего Ормуза: Когда еще и Балтика рванет, мало никому не покажется

Германия, Финляндия, Дания, Норвегия и Литва вынашивают планы по минированию Балтийского моря. Хельсинки заключил контракт с финской компанией Forcit на поставку мин Blocker Influence для стран-участниц проекта сотрудничества в области противоминной обороны (NMC), сообщает ТГ-канал «Два майора».