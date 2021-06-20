Затулин внёс на рассмотрение в Госдуму закон о репатриации: коренным народам - открытая дверь, остальным мигрантам - шлагбаум

Выключаем эмоции, включаем ум Я не знаю, читал ли Константин Затулин моё открытое письмо, датированное первым ноября 2020 года или после октябрьского вечера на программе Владимира Соловьёва он сам, наконец, понял, что пора перестать завозить в Россию сотни тысяч и миллионы чуждых нам мигрантов из Средней Азии и Закавказья, раздавая им гражданство, но так или иначе 11 июня он внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект № 1191989-7: На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О репатриации в Российскую Федерацию».