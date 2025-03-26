Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро в качестве военной помощи. Соответствующее заявление сделал глава европейского государства Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
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