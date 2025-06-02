Голосование по кандидатуре Бербок в ООН было инициировано РФ — РИА Новости

Голосовании по кандидатуре бывшей главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщило 2 июня РИА Новости источник в организации.
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