Древнеримская плотина спасла муниципалитет в Испании от наводнения

Global Look Press/FabiÃ°N SimÃ�N/Keystone Press Agency Древнеримская плотина спасла муниципалитет Альмонасид-де-ла-Куба в провинции Сарагоса в Испании от наводнения, к которому привели обрушившиеся на страну в конце октября дожди и грозы.