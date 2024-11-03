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Древнеримская плотина спасла муниципалитет в Испании от наводнения

Древнеримская плотина спасла муниципалитет в Испании от наводнения

Global Look Press/FabiÃ°N SimÃ�N/Keystone Press Agency Древнеримская плотина спасла муниципалитет Альмонасид-де-ла-Куба в провинции Сарагоса в Испании от наводнения, к которому привели обрушившиеся на страну в конце октября дожди и грозы.

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