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Ведомства обсуждают полный отказ от бумажных чеков

Ведомства обсуждают полный отказ от бумажных чеков

В кабмине начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков. Как узнали «Известия», Минприроды предложило обсудить этот вопрос и выработать комплексный подход для его реализации — ограничиться лишь электронными аналогами.

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