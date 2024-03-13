Ведомства обсуждают полный отказ от бумажных чеков

В кабмине начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков. Как узнали «Известия», Минприроды предложило обсудить этот вопрос и выработать комплексный подход для его реализации — ограничиться лишь электронными аналогами.
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