Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

356 подписчиков

Валерий Горелых: Искали наркотики, а нашли 8 млн рублей. Или как сын бизнесмена помог ограбить своего отца

Валерий Горелых: Искали наркотики, а нашли 8 млн рублей. Или как сын бизнесмена помог ограбить своего отца

Сотрудники свердловской полиции из подразделения по борьбе с наркобизнесом ОВД Заречного  в ходе спецоперации задержали  четверых курьеров телефонных мошенников, причастных к хищению 8 миллионов рублей  у жителя Богдановича, работающего индивидуальным предпринимателем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии