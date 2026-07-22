Валерий Горелых: Искали наркотики, а нашли 8 млн рублей. Или как сын бизнесмена помог ограбить своего отца

Сотрудники свердловской полиции из подразделения по борьбе с наркобизнесом ОВД Заречного в ходе спецоперации задержали четверых курьеров телефонных мошенников, причастных к хищению 8 миллионов рублей у жителя Богдановича, работающего индивидуальным предпринимателем.