Телеграм-канал Win/Win сообщил, что после атак на ГИС Суджа проявленное стратегическое терпение указывает на то, что отношения между Вашингтоном и Москвой ценятся выше, чем будущее президента Украины Владимира Зеленского.
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