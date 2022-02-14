Захарова: истинным врагом Киева является украинская «элита»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского к госслужащим и олигархам с призывом вернуться на территорию страны продемонстрировало, что врагом Киева является украинская «элита», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского к госслужащим и олигархам с призывом вернуться на территорию страны продемонстрировало, что врагом Киева является украинская «элита», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Свежие комментарии