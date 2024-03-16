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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Массимилиано Аллегри: «Цель «Юве» – играть в Лиге чемпионов в следующем году, она должна быть достигнута. Футбол – не точная наука. Были матчи, в которых мы не пропускали»

Сегодня, 17 марта, «Ювентус» сыграет с «Дженоа» в рамках 29-го тура Серии А. «У нас была хорошая рабочая неделя.

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