В Литве отменили концерт певца из Италии Pupo за выступление в Кремле

РИА Новости/Константин Михальчевский В городе Шяуляе в Литве отменили концерт итальянского певца Pupo (Энцо Гинацци), который должен был пройти в апреле из-за того, что 15 марта артист выступил в Кремле с концертом "Большой бенефис Pupo.
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