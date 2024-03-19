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В Литве отменили концерт певца из Италии Pupo за выступление в Кремле

В Литве отменили концерт певца из Италии Pupo за выступление в Кремле

РИА Новости/Константин Михальчевский В городе Шяуляе в Литве отменили концерт итальянского певца Pupo (Энцо Гинацци), который должен был пройти в апреле из-за того, что 15 марта артист выступил в Кремле с концертом "Большой бенефис Pupo.

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