Раскол в киевской верхушке, нестабильность в США, 200 млн вакцин от коронавируса на свалке: обзор зарубежных СМИ

Подарок своими же руками Раскол в киевской верхушке, а также продолжающаяся уменьшаться на глазах поддержка от западных партнёров стала подарком для России в преддверии Нового года, пишет Mainichi Shimbun.
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