Электросамокаты в Калуге пока ездить не будут

Аренда электросамокатов в Калуге приостановлена в связи с непогодой - аналогичная ситуация,например, сложилась и в Москве Аренда электросамокатов в Калуге приостановлена в связи с непогодой — аналогичная ситуация, например, сложилась и в Москве.
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