Электросамокаты в Калуге пока ездить не будут

Аренда электросамокатов в Калуге приостановлена в связи с непогодой - аналогичная ситуация,например, сложилась и в Москве Аренда электросамокатов в Калуге приостановлена в связи с непогодой — аналогичная ситуация, например, сложилась и в Москве.