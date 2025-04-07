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Калужские новости

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Электросамокаты в Калуге пока ездить не будут

Электросамокаты в Калуге пока ездить не будут

Аренда электросамокатов в Калуге приостановлена в связи с непогодой - аналогичная ситуация,например, сложилась и в Москве Аренда электросамокатов в Калуге приостановлена в связи с непогодой — аналогичная ситуация, например, сложилась и в Москве.

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