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Царьград

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На Кубани уничтожено 11 тысяч кустов конопли в ходе операции «Мак-2026»

На Кубани уничтожено 11 тысяч кустов конопли в ходе операции «Мак-2026»

В Ленинградском округе в рамках второго этапа операции «Мак-2026» сотрудники полиции, казаки Уманского районного казачьего общества и представители местной администрации провели рейд, направленный на выявление и ликвидацию дикорастущих наркосодержащих растений.

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