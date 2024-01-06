Юристы в США потребовали запретить Google помогать полиции

Ассоциация адвокатов по уголовным делам США и фонд Electronic Frontier обратились в Верховный суд Пенсильвании с требованием запретить компании Google помогать полиции с «цифровым розыском» по ключевым словам.
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