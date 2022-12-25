Член ВГА Рогов сообщил о создании эшелонированной линии обороны в Запорожье

Российские военные создали глубокую линию эшелонированной обороны в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные создали глубокую линию эшелонированной обороны в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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