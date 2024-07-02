Азиатские рынки открыли месяц ростом на фоне выхода позитивной статистики

Азиатские рынки акций начали вторую половину года с роста, несмотря на неоднозначную статистику. С одной стороны, вышедшие данные были позитивны в части публикации японского Tankan и PMI промсектора от Caixin.
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