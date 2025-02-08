В Крыму сформируют новый список объектов под национализацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Крым сформирует новый список объектов под национализацию, принадлежащих украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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