Российские и европейские учёные завершили масштабное исследование одного из ключевых инвазивных видов – микроскопического ракообразного Bythotrephes longimanus, более известного как колючая водяная блошка

Битотрефес, фотография сделана сканирующим электронным микроскопом. Видны пары мощных плавательных щупалец (направленных вправо), а также мощные цепкие конечности (подвернутые под тело) и длинные хвостовые шипы (направленные влево, не входящие в кадр).
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