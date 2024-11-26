Российские и европейские учёные завершили масштабное исследование одного из ключевых инвазивных видов – микроскопического ракообразного Bythotrephes longimanus, более известного как колючая водяная блошка

﻿﻿Битотрефес, фотография сделана сканирующим электронным микроскопом. Видны пары мощных плавательных щупалец (направленных вправо), а также мощные цепкие конечности (подвернутые под тело) и длинные хвостовые шипы (направленные влево, не входящие в кадр).