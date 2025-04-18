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Миндаль и мед: модное окрашивание сезона, как у Линдси Лохан

Миндаль и мед: модное окрашивание сезона, как у Линдси Лохан

Подарок для блондинок Линдси Лохан не так давно вернулась в высшие круги бомонда помолодевшей и удивительно похорошевшей: фанаты просто не поверили своим глазам, ведь теперь звезда выглядит так, словно скинула пару десятков лет.

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