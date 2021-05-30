Политолог оценил отказ «Белавиа» летать в Крым. «Хитровымудренный у нас сосед»

Белорусская авиакомпания отказалась выполнять рейсы в Крым Отказ от выполнения рейсов в Крым белорусским авиаперевозчиком «Белавиа» говорит о том, что президент республики Александр Лукашенко пытается подстроиться под политическую обстановку в мире.