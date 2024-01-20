Замминистра обороны Украины: Россию после окончания военного конфликта нужно «лишить» ядерного оружия

На этот раз когорту киевских фантазеров пополнил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, ранее громкими публичными заявлениями не отметившийся.
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