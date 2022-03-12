В Твери инспекторы Госавтоинспекции провели для учащихся уроки по дорожной безопасности

В рамках профилактического мероприятия «Безопасные каникулы» сотрудники Госавтоинспекции города Твери провели занятия по Правилам дорожного движения для учеников начальных классов общей образовательной школы № 3 имени Героя России Владимира Елизарова.
Происшествия9 подписчиков
Популярные статьи
- Следственным комитетом возбуждено еще 2 уголовных дела в связи с обстрелами населенных пунктов ДНР и ЛНР и ранениями мирных жителей
- Завершено расследование уголовных дел об участии в деятельности экстремистской организации
- Возбуждено уголовное дело по факту диверсии на Авдеевском коксохимическом заводе
Свежие комментарии