Происшествия

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В Твери инспекторы Госавтоинспекции провели для учащихся уроки по дорожной безопасности

В рамках профилактического мероприятия «Безопасные каникулы» сотрудники Госавтоинспекции города Твери провели занятия по Правилам дорожного движения для учеников начальных классов общей образовательной школы № 3 имени Героя России Владимира Елизарова.

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