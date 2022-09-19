Производитель защищенных смартфонов Ulefone выпустил модель Power Armor 16 Pro: самый громкий и самый “заряженный” смартфон в мире

Ulefone Power Armor 16 Pro получил аккумулятор на 9600 мА•ч и динамик с громкостью до 122 дБ. Ulefone, известный производитель прочных смартфонов, выпустил Power Armor 16 Pro, который выделяется на фоне всех остальных смартфонов.
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