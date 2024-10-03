Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 713 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Очередная "лапша на уши"ничего не думающему читателю..., чем выше банковский процент,тем меньше продукции выпустит пр...Центробанк Китая ...
  • Анатолий Страшко
    Бондаренко, а ведь про Герасимова верно написано. Как мог такой военный начальник Путину обещать такое. О чём это нам...Полковник Трухан:...
  • Наталья Радостева
    И какой оборот принимает дело?! - Ничего же нового! Чего зря бумагу мучаете, время у нас отнимая?!Может всплыть стр...

Новым уральским полпредом Президент РФ назначил известного ополченца, участника СВО, Героя ДНР

Новым уральским полпредом Президент РФ назначил известного ополченца, участника СВО, Героя ДНР

Вечером 2 октября Владимир Путин подписал Указ "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
давно пора выгнать вурдалаков из 90х ..
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх