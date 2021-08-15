Винер-Усманова ответила на обвинения тренера Ашрам в "неумении проигрывать"

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о недавнем заявлении тренера израильской гимнастки Линой Ашрам Айелет Зуссман, обвинившей российскую сборную в неумении достойно принимать проигрыш.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о недавнем заявлении тренера израильской гимнастки Линой Ашрам Айелет Зуссман, обвинившей российскую сборную в неумении достойно принимать проигрыш.
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