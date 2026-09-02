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Zepp Health отчитывается о росте выручки и рентабельности во II квартале 2026 года

Zepp Health отчитывается о росте выручки и рентабельности во II квартале 2026 года

Компания Zepp Health Corporation (NYSE: ZEPP), один из мировых лидеров в сфере умных носимых устройств и технологий цифрового здравоохранения, опубликовала неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2026 года.

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