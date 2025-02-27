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Закон, порядок, государство

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Командующий Балтийским флотом наградил участников специальной военной операции государственными наградами

Командующий Балтийским флотом наградил участников специальной военной операции государственными наградами

После торжественной церемонии вручения командующий Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Липилин поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга.

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