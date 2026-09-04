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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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24 сентября состоится заседание апелляционной инстанции по делу тренера по рукопашному бою Николая Кукушкина, которого пять лет судят за драку с росгвардейцами

Детский тренер по рукопашному бою Николай Кукушкин , которого пять лет судят за драку с росгвардейцами, сообщил о новом судебном заседании апелляционной инстанции по его делу.

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