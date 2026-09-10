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Происшествия

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Дмитрий Сергиенко вручил юным гражданам первые паспорта

В преддверии празднования 307-летия со дня образования подразделений по вопросам миграции в системе МВД России заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации – начальник Департамента паспортной и регистрационной деятельности полковник полиции Дмитрий Владимирович Сергиенко вручил юным гражданам первые паспорта.

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