Дмитрий Сергиенко вручил юным гражданам первые паспорта

В преддверии празднования 307-летия со дня образования подразделений по вопросам миграции в системе МВД России заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации – начальник Департамента паспортной и регистрационной деятельности полковник полиции Дмитрий Владимирович Сергиенко вручил юным гражданам первые паспорта.