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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев встретился с главой КХЛ Морозовым: «Фиксируем сильную конкуренцию, усилилась интрига. Специалисты связывают это с сокращением разрыва по оплате труда хоккеистов»

Министр спорта России Михаил Дегтярев провел встречу с президентом КХЛ Алексеем Морозовым. «Провел встречу с президентом Континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым.

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