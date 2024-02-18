В США предложили исключать из НАТО тратящие меньше 2% ВВП на оборону страны

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в воскресенье, 18 февраля, предложил исключать из НАТО страны, которые не выполняют требование по доведению оборонных расходов минимум до 2% ВВП.
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