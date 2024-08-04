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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» может купить лучшего ассистента лиги Шотландии О’Райли на замену Галлахеру. Хавбек «Селтика» набрал 19+18 в прошлом сезоне

Как сообщает Sky Sports, полузащитник «Селтика» рассматривается как один из кандидатов на замену Конору Галлахеру, интересующему «Атлетико».

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