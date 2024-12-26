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Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря

Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря

Действующий президент США Джо Байден подверг критике удар ВС России по объектам Украины 25 декабря. «Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы», — процитировало Байдена издание The Hill.

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Комментарии
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Eduard
Если бы не &quot;прмощь&quot; Запада война на Украине закончиласт и отстраивалась!
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15 час.
Eduard
&quot;Ловитель призраков&quot; очнулся!
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15 час.
Eduard
Скоро будит говорить,что&quot;Война не есть хорошо&quot; и пообещает ещё оружие? Лицемерие и наглость зашкаливает,а люди слепые,тупые?
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15 час.

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