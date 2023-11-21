Порт "Серпухов" и Кремлёв "в банке"

Порт "Серпухов" сменил владельца. Вместо Павла Кузнецова новым учредителем стало ООО "Мама Ольга", на 99% принадлежащее президенту Международной ассоциации любительского бокса, предпринимателю Умару Кремлёву.
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