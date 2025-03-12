‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака

Сегодня, 12 марта, день наполнен энергией и возможностями для разнообразных действий. Многие знаки могут столкнуться с новыми вызовами на работе, но это не должно пугать — ваши усилия будут вознаграждены.
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