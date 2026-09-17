Западные СМИ увидели в словах Зеленского сигнал о готовности к капитуляции

Рассмотрело это заявление немецкое издание Junge Welt. Поводом для такой оценки стало интервью украинского президента канадскому телеканалу CBC News.
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