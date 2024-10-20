Наталья Васильева станет «Детективом на кончике пера», а Кристина Бабушкина получит «Роковой подарок»

Телеканал ТВЦ рассказал о грядущих премьерах конца осени. Так, 28 и 29 октября в эфир выйдут два первых сезона нового сериала «Детектив на кончике пера», главную роль в котором исполняет Наталья Васильева.
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