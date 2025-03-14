Экс-депутата задержали за вымогательство 500 млн рублей у кубанского бизнесмена

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко В Новороссийске задержан 57-летний экс-чиновник, который вымогал у местного бизнесмена 500 миллионов долларов за покровительство, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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