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Экс-депутата задержали за вымогательство 500 млн рублей у кубанского бизнесмена

Экс-депутата задержали за вымогательство 500 млн рублей у кубанского бизнесмена

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко В Новороссийске задержан 57-летний экс-чиновник, который вымогал у местного бизнесмена 500 миллионов долларов за покровительство, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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