Лавров заявил об утрате доверия к переговорам с Западом

Владимир Козлов

Какая поразительная доверчивость и наивность. какое удивительное долготерпение. Неужели на пятом году СВО дошло, что ни Западу, ни Штатам, не бывшим советским республикам нельзя доверять? Со всеми надо держать ухо востро.