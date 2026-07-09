Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доверие к Западу окончательно исчерпано. Он указал на нарушение гарантий переговоров в 2014, 2015 и 2019 годах и отметил, что Запад перешёл к ультиматумам в адрес России.
Лавров заявил об утрате доверия к переговорам с Западом
Комментарии
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Владимир Козлов
Какая поразительная доверчивость и наивность. какое удивительное долготерпение. Неужели на пятом году СВО дошло, что ни Западу, ни Штатам, не бывшим советским республикам нельзя доверять? Со всеми надо держать ухо востро.
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Валентина Литвяк
Доверчивость на уровне дегенератов. На все воля Божия.
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