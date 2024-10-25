Чарльз Баркли об уровне «Далласа»: «Шестое, седьмое или восьмое место на Западе. В прошлом сезоне им повезло»

По мнению члена Зала славы, переход Клэя Томпсона не делает команду значительно сильнее. «Клэй Томпсон не окажет на «Даллас» того влияния, которое помогло бы им выйти на новый уровень.
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