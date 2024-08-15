Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки».
Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки»
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СК
Сергей Ковалев
поиск стрелочника ничего не даст. разве что формально прикрыть тему и вернуться к конструктивному диалогу по возвращению потоков в строй. кто-нибудь сомневается в вопросе "откуда ноги растут?" вот и да! идеальным решением было бы назначить крайних из числа уже выбывших. но это уж совсем очевидный ход, режиссерам нужен некий сценарий, дабы хоть кто-то поверил бы в их "работу"...
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