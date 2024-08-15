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Политика как она есть

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Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки»

Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки»

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки».

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
поиск стрелочника ничего не даст. разве что формально прикрыть тему и вернуться к конструктивному диалогу по возвращению потоков в строй. кто-нибудь сомневается в вопросе &quot;откуда ноги растут?&quot; вот и да! идеальным решением было бы назначить крайних из числа уже выбывших. но это уж совсем очевидный ход, режиссерам нужен некий сценарий, дабы хоть кто-то поверил бы в их &quot;работу&quot;...
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