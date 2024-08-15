Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки»

СК

Сергей Ковалев

поиск стрелочника ничего не даст. разве что формально прикрыть тему и вернуться к конструктивному диалогу по возвращению потоков в строй. кто-нибудь сомневается в вопросе "откуда ноги растут?" вот и да! идеальным решением было бы назначить крайних из числа уже выбывших. но это уж совсем очевидный ход, режиссерам нужен некий сценарий, дабы хоть кто-то поверил бы в их "работу"...