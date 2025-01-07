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Лукашенко: Белоруссия не будет защищать Запад от мигрантов под санкциями

Лукашенко: Белоруссия не будет защищать Запад от мигрантов под санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте миграции через страну в направлении Запада. Он подчеркнул, что Белоруссия не будет защищать страны, вводящие санкции против Минска, от этого потока.

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