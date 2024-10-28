Против бывшего генерала Минобороны России Оглобина возбудили новое дело

Следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации Александра Оглоблина.
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