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Против бывшего генерала Минобороны России Оглобина возбудили новое дело

Следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации Александра Оглоблина.

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Комментарии
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ИК
Игорь Калашников
Что за игра со сроками? Или с отправкой воров на СВО? Вор должен сидеть в тюрьме и только.
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