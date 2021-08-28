Жертв стало больше: ещё один пострадавший в ДТП в Лесном скончался в больнице

Врачи Екатеринбурга боролись за жизнь свердловчанина два с половиной месяца. Пo словам директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Сергея Жамилова, травмы, полученные егo подчинённым в результате громкогo ДТП оказались «слишком тяжёлыми», пишет URA.