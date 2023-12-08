"Поравалильщикам" на заметку, или Давайте "понюхаем", сколько стоит нормальная жизнь в США

САША ЛЕПАЕВ

я не пойму зачем мне америка. и сравнивать цены с америкой. у меня есть своя страна. и я хочу чтобы в нашей стране которая богата всеми ресурсами которые в природе есть.и продаются. что бы жить хоть чуть по человечески. а не на подачках с барского плеча. я хочу одеваться и обуваться а не донашивать что куплинов еще при том времени когда была работа.что бы поесть хорошей рыбы а не смотреть на ее.а нам тычат америку зачем она мне нужна. а страна у нас богатая только вот народ нищий.гондурас наверное богаче.а то втирают какуето ерунду. как будто собираемся в америку.пишут что у нас 50 тысяч это где на пенсию в 15 тысяч оплати налоги и проживи. вот и делай сравнения.