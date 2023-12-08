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Спички - не игрушка

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"Поравалильщикам" на заметку, или Давайте "понюхаем", сколько стоит нормальная жизнь в США

"Поравалильщикам" на заметку, или Давайте "понюхаем", сколько стоит нормальная жизнь в США

Никогда не понимал восхищения некоторых наших либералов жизнью в США. Не будем сейчас говорить о пропагандистских штампах, что там есть какие-то свободы и права для граждан, потому что и свободы и права американских граждан уже давно попираются их властью, поговорим лучше о тех штампах, которые распространяются различными либеральными блогерами, ботами-"эльфами" и доморощенными оппозиционерами о том, что в путинской авторитарной России люди живут в нищете, а в светоче демократии США царит благоденствие и достаток, а значит: "поравалить"! В предыдущих частях мы с вами понюхали, чем пахнет финансовое состояние США, и чем пахнет инфраструктура этой страны.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
я не пойму зачем мне америка. и сравнивать цены с америкой. у меня есть своя страна. и я хочу чтобы в нашей стране которая богата всеми ресурсами которые в природе  есть.и продаются. что бы жить хоть чуть по человечески. а не на подачках с барского плеча. я хочу одеваться и обуваться а не донашивать что куплинов еще при том времени когда была работа.что бы поесть хорошей рыбы а не смотреть на ее.а нам тычат америку зачем она мне нужна. а страна у нас богатая только вот народ нищий.гондурас наверное богаче.а то втирают какуето ерунду. как будто собираемся в америку.пишут что у нас 50 тысяч это где на пенсию в 15 тысяч оплати налоги и проживи. вот и делай сравнения.
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15 час.
МГ
Малик Гумеров
Овечкам фантики(по США и по западу , по рынку  , по демократии .... и др.)  больше нравятся !    Они и реализуют  свое право выбора ,  тупо ... без мозгов ...  без  анализа  и осознания ...   на  основе навязанных  иллюзий  .... !   ИХ ПРАВО !   НО  !    ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОЙ ВЫБОР   БУДУТ  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО САМИ !!!     За обсирание своей страны  и жизни , ... за опускание себя до статуса овечек - которыми  с легкостью можно манипулировать , ... и т.д.  и т.д..
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15 час.
Misha Glusch
у нас жить можно, если башка на месте и к труду
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14 час.

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