В июне воронежцев ждет четырехдневная рабочая неделя

Всё благодаря празднованию Дня России, который в этом году выпадает на среду.Жители Воронежа в июне получат дополнительный день отдыха и будут работать по сокращенной четырехдневной рабочей неделе, напоминает Федеральная служба по труду и занятости.
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