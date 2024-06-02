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Воронежские новости

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В июне воронежцев ждет четырехдневная рабочая неделя

В июне воронежцев ждет четырехдневная рабочая неделя

Всё благодаря празднованию Дня России, который в этом году выпадает на среду.Жители Воронежа в июне получат дополнительный день отдыха и будут работать по сокращенной четырехдневной рабочей неделе, напоминает Федеральная служба по труду и занятости.

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